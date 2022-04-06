Özsaçmacı'dan taziye 

Bekir Özsaçmacı ve yönetimi, İYİ Parti Kargı İlçe Başkanı Numan Moral'ın babası Osman Moral'ın vefatı üzerine ilçeye giderek Moral ve kardeşlerine taziye ziyaretinde bulundu. Özsaçmacı, Moral ailesine yaptığı taziye ziyaretinde üzüntüsünü belirterek başsağlığı diledi.

İYİ Parti Kargı İlçe Başkanı Numan Moral ve kardeşleri acılı günlerinde yanlarında olan Özsaçmacı ve yönetimine teşekkür ettiler.

(İbrahim EFE)

