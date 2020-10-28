Özsaçmacı, Çorumluları Atatürk Anıtı’na çağırdı

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyenlerin, vatan için kendi canını hiçe sayanların bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlamaları bu yıl 28 Ekim yani bugün yapılıyor” diye konuşan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Genelge ve talimatlar ile milletimiz ile Cumhuriyetimizi kutlamak aynı çoşku içerisinde olmak ortak bir mazi ile gelecek inşasını kurabilmeyi göstermektedir. Bugün resmi kutlamalara katılım sağlayıp şu ifadeleri haykıracağız. Efendiler yarın Cumhuriyeti kuruyoruz”

Bu düşüncelerle bugün gün boyu vatandaşları Cumhuriyeti kutlamaya ve Atamızı anmaya Atatürk Anıtı’na davet ettiğini belirten Özsaçmacı; “Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyete sahip çıkacak yegâne güç milletimizin ta kendisidir. Bize siyaset edebilme özgürlüğünü, en ücra mezradaki insanımızın devletin en üst kademelerine gelebilmesini sağlayan sistemin adıdır Cumhuriyet. Çorumlu hemşerilerimi 29 Ekim Perşembe günü bayrakları ve çiçekleri ile müsait durumlarına göre gün boyu Atatürk anıtında olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)