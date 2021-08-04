Özsaçmacı: "Bu işi de beceremediniz"

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına müdahalelerde yaşanan yetersizliği değerlendirdi.

Yaşanan felaketlerde canla başla çalışan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Özsaçmacı, ülkemizde sistemli olarak peş peşe başlayan orman yangınlarının detaylı incelenmesi gerektiğini ifade ederek, “Konu terör örgütüne mi dayanıyor, şahıslar mı, sabotaj mı? Bunların biran önce aydınlatılarak gerekli cezalar verilmeli. Bölgede yaşanan drama karşı devletimiz hızlı bir şekilde insanlarımıza ev yapılmalı ve teslim etmeli. Ancak bu yardımlar siyasi şova dönüştürülmemeli. Acıları dindirmek, acılara ortak olmak için yardımlar yapılmalı” dedi.

İktidara seslenen Başkan Özsaçmacı, “Asrın felaketi yaşanırken, Milli yas ilan etmek için neyi bekliyorsunuz! Biran evvel Milli Seferberlik ilan edilmeli. Gerek söndürme faaliyetlerinde gerekse soğutma çalışmalarında şanlı milletimiz gönüllü olarak görev yapmaktadır. Öylesine özel bir millete yöneticilik yapıyorsunuz ki, bu da sizin en büyük şansınız! Kadını, kızı, tatilcisi, köylüsü el birliğiyle, canla başla yangın söndürmeye çalışıyor. Ama bakanlıklardan gelen görevliler; 20’sinin elinde telsiz, altında sıfır 4x4 araçlarla gezerken, çalışan 3-5 kişi! Devlet yönetmek böyle zamanda belli olur. Siz bu işi de beceremediniz. Dünya lideri değil misiniz? Dünyayı ayağa kaldırın ve şu yangınları söndürün” ifadelerini kullandı.

