Özlenen balığa talep yüksek

Balık sezonunun başlaması ile birlikte balık tezgahları çeşit çeşit balıklarla dolarken, Çorumlular da özledikleri balık lezzetine kavuşmuş oldu.

Örnek Balıkçılık yetkililerinden Sefa Küçükkale balık sezonunun 1 Eylül itibariyle açıldığını ve havanın sıcak olmasına rağmen bol balık bulunduğunu dile getirdi. Sezon başından beri olmayan hamsinin artık tezgahta yerini aldığını ifade eden Küçükkale, bu sezon özellikle hamside artış olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Karaoğlan Balıkçılık Genel Müdürü Murat Gümüş ise balık sezonunun başlaması ve balığın tezgaha gelmesi ile birlikte büyük bir taleple karşılaştıklarını söyledi. Bu yıl palamutun az hamsinin bol olacağını belirten Gümüş, Bahabey, Mimarsinan ve Buhara’da balık satış ve pişirme ile Çorumluların hizmetinde olacaklarını anlattı.

Çorum’da hamsi 20, mezgit 20, çupra 35, palamut 20, levrek 35, alabalık 28, somon 30, uskumru 20 liradan alıcı buluyor.