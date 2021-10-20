Özlem Max’ın kuruluş yıldönümünde… Kaçırılmaz kampanya ve 2022 model mobilyalar

Özlem Max Mağazası Sahibi Metin Ünal, 21-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca, 15 bin liralık ürün alana 3 bin, 25 bin liralık ürün alana 5 bin, 40 bin liralık ürün alana 8 bin liralık indirim uygulanacağını söyledi.



Ürün çeşitliliği, tasarım ve kalite farkıyla Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını ifade eden Ünal, dünya standartlarına uygun kaliteli, insan sağlığını ön planda tutan ürünler yanında, satış öncesi olduğu gibi satış sonrası da güleryüz sunmaya devam ettiklerini anlattı.

2022 model ürünleri satışa çıkardıklarını vurgulayan Metin Ünal, evlilik planı yapan çiftler için, yatak odası, salon takımı ve koltuk takımından oluşan zengin düğün paketleri sunduklarını, Türkiye’nin her yanına ve hatta Avrupa ülkelerine sevkiyat yaptıklarını belirterek, “Hemşehrilerimizi, cazip kampanyamız hakkında bilgi almaya ve zengin çeşitlerimizi görmeye bekliyoruz” dedi.



(Aliye ÖNCEL)

