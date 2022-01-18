Özkubat’tan Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’na ziyaret

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, ilimizde geçen yıl eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede dikkat çeken Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Müdürü deneyimli eğitimci Muharrem Olukçu ile bir süre görüşen Borsa Başkanı Naki Özkubat okula her türlü desteğe hazır olduklarını da vurguladı.

Okul Müdürü Muharrem Olukçu da nazik ziyareti için Naki Özkubat’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

