Özkubat ile Gür, yerel gündemi değerlendirdi

Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, ÇESOB Başkanı Gür’ü makamında ziyaret etti. Özkubat ve Gür, Çorum’un yerel gündemi, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile yeni tip koronavirüs pandemisi dönemine sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Naki Özkubat’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

