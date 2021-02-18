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Özkubat ile Gür, yerel gündemi değerlendirdi
Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür bir süre görüştü.
Güncel 18.02.2021, 19:53
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Ticaret Borsası Başkanı Özkubat, ÇESOB Başkanı Gür’ü makamında ziyaret etti. Özkubat ve Gür, Çorum’un yerel gündemi, yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile yeni tip koronavirüs pandemisi dönemine sürecine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
ÇESOB Başkanı Recep Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Naki Özkubat’a teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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