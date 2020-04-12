Özkubat: “Gün dayanışma günüdür”

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Özkubat, tüm işyeri mülk sahiplerinden güçleri yettiği kadar aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini belirterek, kendi işletmesinin de kapandığını ve kiracı esnafını çok iyi anladığını ve aynı duyguları paylaştıklarını dile getirdi.

Esnafın zorda olduğunu ve mülk sahiplerinin bu durumu gözardı etmemeleri gerektiğini vurgulayan Nesimi Özkubat, işyeri sahipleri olarak kiracı esnafla kenetlenmenin tam zamanı olduğunu kaydetti.

“Gün dayanışma günüdür” diyen Özkubat, işyeri sahipleri kiralardan feragat etmiyorsa şayet, bu günlerde esnafı sıkıştırmaması, kira ödemelerinde esnek davranması ya da borcu ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bu sıkıntılı günlerden devlet ve millet olarak biran önce kurtulmamızı temenni eden Nesimi Özkubat, sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerimize görevlerinde başarılar dileyerek, hastalara da acil şifalar diledi.