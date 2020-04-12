Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Özkubat: “Gün dayanışma günüdür”

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, bir işyeri sahibi olarak zor bir süreçten geçen kiracı esnafa bir nebze olsun destek olmak amacıyla kendisine ait olan işyerindenişyerleri açılana kadarkira almayacağını bildirdi.

Özkubat: “Gün dayanışma günüdür”

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, bir işyeri sahibi olarak zor bir süreçten geçen kiracı esnafa bir nebze olsun destek olmak amacıyla kendisine ait olan işyerindenişyerleri açılana kadarkira almayacağını bildirdi.

12 Nisan 2020 Pazar 18:26
Özkubat: “Gün dayanışma günüdür”

Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Özkubat, tüm işyeri mülk sahiplerinden güçleri yettiği kadar aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini belirterek, kendi işletmesinin de kapandığını ve kiracı esnafını çok iyi anladığını ve aynı duyguları paylaştıklarını dile getirdi.

Esnafın zorda olduğunu ve mülk sahiplerinin bu durumu gözardı etmemeleri gerektiğini vurgulayan Nesimi Özkubat, işyeri sahipleri olarak kiracı esnafla kenetlenmenin tam zamanı olduğunu kaydetti.

“Gün dayanışma günüdür” diyen Özkubat, işyeri sahipleri kiralardan feragat etmiyorsa şayet, bu günlerde esnafı sıkıştırmaması, kira ödemelerinde esnek davranması ya da borcu ertelemeleri çağrısında bulundu.

Bu sıkıntılı günlerden devlet ve millet olarak biran önce kurtulmamızı temenni eden Nesimi Özkubat, sağlık çalışanlarına ve emniyet güçlerimize görevlerinde başarılar dileyerek, hastalara da acil şifalar diledi.

İlgili Haberler
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
Koronayı 12 günde yenen doktor: 'Zorlu bir süreç ama insanlık koronayı yenecek'
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
'Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız'
Muharrem Karakaş defnedildi
Muharrem Karakaş defnedildi
Alaattin ve Kaşif Tetik annelerini kaybettiler
Alaattin ve Kaşif Tetik annelerini kaybettiler
Sanki Ahmet Kaya söylüyor
Sanki Ahmet Kaya söylüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim