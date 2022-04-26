Özkömürcü Şiir Dinletisi düzenleyecek

Çorum’un tanınmış radyo sunucusu ve seslendirme sanatçılarından Bülent Özkömürcü, Eyüp Sultan Belediyesi ve Eyüp Sultan Çorumlular Derneğinin katkıları ile İstanbul’da şiir dinletisinde bulunacak.

İstanbul Osmanlı Park Ramazan Çadırı’nda 30 Nisan 2023 Cumartesi günü iftar sonrası gerçekleştirilecek olan şiir dinletisine tüm Çorumlular davet edildi.

(Haber Merkezi)

