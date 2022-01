Özkan Şanal: “Esnafın ışığı sönmesin!”

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, yeni yılda elektriğe ve doğalgaza gelen zamlardan dolayı esnafın çok mağduriyet yaşayacağını söyledi.

Zaten işlerini zor döndüren küçük esnafın bu yapılan zamların altında daha da ezileceğini ve bitme noktasına geleceğini ifade eden Şanal, “Esnafın ışığı sönmesin” dedi.

Ayrıca bunun sadece elektriğe yapılan bir zam olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Şanal, enerji zamlarının iğneden ipliğe her şeye yansıyacağını kaydederek, “Yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya, giydiğimiz ayakkabıdan gömleğe kadar her türlü mal ve hizmete doğal olarak yansıyacak. Hayatın her alanında domino etkisi yaratacak. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, Bağ-Kur'unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu zamların altından kalkması mümkün değil. Bu zamlar ile esnafın ışığı yanmaz, sokaklar aydınlanmaz çünkü vitrinin lambalarını söndürmek zorunda kalır. Bunların olmaması için elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalıdır” diye konuştu.

Sigara ve alkole gelen zamlara da değinen Özkan Şanal, zam konusunun netleşmemesi nedeniyle esnafın müşterisiyle karşı karşıya geldiğini ve tatsız olayların yaşanmasına neden olduğunu aktardı.

Zam geleceğini duyan esnafların duyum üzerine ürünlere zam yapmaması gerektiğini dile getiren Şanal, zammın netleşmesinden sonra yapılacak olan artışın ürüne yansıtılmasını, böylece kimsenin müşterisiyle tartışma konusuna girmeyeceğine değindi.

Küçük esnafın Bağ-Kur’unu SSK’sını ödeyemez hale gelmesine rağmen Bağ-Kur ve SSK primlerine de zam yapılmasını eleştiren Oda Başkanı Şanal, esnafa acilen faizsiz can suyu kredi verilmesini talep etti.

(Volkan SINAYUÇ)