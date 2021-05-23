Özkader: “Hak aramanın ve emeğin öncüsü Toç Bir-Sen 20 yaşında”

23 Mayıs 2001 yılında kurulan ve tarım-ormancılık hizmet kolunda 45 bini aşkın üyesiyle yetkili sendika olduklarını belirten Özkader, Toç Bir-Sen olarak “emek ve özgürlük mücadelesi” ile “insan ve insan onuru”nu temel edinerek sendikacılığı “kavga zemininden rekabet zeminine” çevirdiklerinin altının çizdi.

2001 yılının 23 Mayıs’ında başlayan mücadelelerinin büyük bir umutla filizlendiğini ve şimdi 45 bini aşkın üyesiyle koca bir çınara dönüştüğünü kaydeden Özkader, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bize inanan ve güvenen dava arkadaşlarımızla omuz omuza verdik, yolumuzu hakikat, yükümüzü dava, gayemizi emek ve ekmek edindik. Zorluklara, engellere, imkânsızlıklara rağmen yılmadan, yorulmadan mücadele ettik. Onurlu duruşumuzla yürüttüğümüz emek mücadelemizi örgütlü gücümüzle daha da büyüttük.

Tarım-Orman çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarını her platformda savunduk, hak ve menfaatlerinin korunmasını, geliştirilmesini, alın terlerinin karşılık bulmasını, kazanımlarının artırılmasını sağladık.

Kamu çalışanlarımızın teveccühüyle yetkili olduğumuz 2008 yılından bugüne değin 14 yılda kamu çalışanlarımız adına yüzlerce kazanıma imzamızı attık, onlarca kronik sorunu çözüme kavuşturduk.

Kurulduğumuz günden bu yana şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmış olan kadim medeniyetimizin yaşatılmasının, ülkemizin önündeki antidemokratik uygulamaların son bularak sivilleşmesinin ve özgürleşmesinin, milletimizin asla prangaya vurulamayacak olan iradesinin sesi olmak için mücadele verdik. Hak için hakikati haykırdık, insanlık onurunu korumak için ter akıttık.

İnsanı ötekileştiren, milli iradeyi yok sayan, kendinden olmayanı küçümseyen, emeği değersizleştiren, medeniyet ve insani değerlerimize, ahlaki hassasiyetlerimize savaş açan, kendi gibi düşünmeyenlere hak tanınmasını kabul etmeyen parazit dolu zihinlere haddini bildirdik.

Sadece bir emek hareketi değil merhamet ve adalet hareketi olarak; sel, deprem, yangın, salgın gibi tüm doğal afetlerde, felaketlerde, maddi ve insani yardımlarımızla, kampanyalarımızla Aziz Milletimize dayanışma ve infak ruhuyla omuz olduk, umut olduk.

Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Toç Bir-Sen olarak; ’Güçlü Memur, Güçlü Türkiye’ idealiyle ter dökmeye, hak, hakikat ve adalet için mücadele vermeye, emek mücadelesinde öncülük etmeye, kamu çalışanlarımız, ülkemiz, milletimiz ve mazlum coğrafyaların sesi olmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)

