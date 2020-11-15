Özkader ailesine başsağlığı ziyareti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Belediye Yazı İşleri Müdürü Cengiz Özkader’in ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Güncel 15.11.2020, 18:57
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Vali Çiftçi ile birlikte ziyarette hazır bulunan Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Rahmet-i Rahmân'a uğurladığımız Kıymetli Müdürümüz, Sevgili Ağabeyimiz Cengiz Özkader'in kederli ailesine Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi ve belediye meclis üyelerimizle birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Cengiz Ağabeyimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemîl diliyorum” görüşlerine yer verdi. (Haber Merkezi)
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