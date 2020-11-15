Özkader ailesine başsağlığı ziyareti

Vali Çiftçi ile birlikte ziyarette hazır bulunan Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Rahmet-i Rahmân'a uğurladığımız Kıymetli Müdürümüz, Sevgili Ağabeyimiz Cengiz Özkader'in kederli ailesine Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi ve belediye meclis üyelerimizle birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Cengiz Ağabeyimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabr-ı cemîl diliyorum” görüşlerine yer verdi. (Haber Merkezi)