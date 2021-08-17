Özhaseki’den Aşgın’a tam not

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, eski Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Çorum Belediyesi’nin çalışmalarına tam not verdi.

Çorum’da düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı için ilimize gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki çeşitli ziyaret ve incelemelerin ardından Çorum Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçekle karşılanan Mehmet Özhaseki’ye ziyarette Samsun Milletvekili AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Ziyarette Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı dava büyüğü olan Mehmet Özhaseki’yi sevginin barışın başkenti Çorum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın, 20. Yılını kutladıkları AK Parti’nin önemli hizmetlere imza attığını, 1994’ten beri hizmetlerin sürdüğünü, Belediye olarak tüm teşkilatlarla birlikte bayrağı daha yukarı taşıma gayreti verdiklerini vurguladı.

Mehmet Özhaseki’nin Kayseri’de de önemli hizmetlere imza attığını, ayrıca Erdoğan’ın da İstanbul’da çok önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Aşgın kendilerinin de bu çalışmaları örnek aldıklarını kaydetti.

Belediye’ye gelmeden önce yatırım, hizmet ve projeleri birkaç dakikalık süre içinde yerinde görme imkanı bulduklarını ifade eden Özhaseki de seçim vaatlerini adım adım hayata geçiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ziyarette teşekkür etti.

Konuşmasında Çorum Belediyesi’nin çalışmalarından övgüyle söz ederek Başkan Aşgın’ı yakından takip ettiğini dile getiren Mehmet Özhaseki, “Allah değerli başkanımızın bu hizmet aşkını ve içindeki güzel niyetleri devam ettirsin” diye konuştu.

Ziyaret Mehmet Özhaseki’ye çeşitli hediyelerin takdimi ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)

