Özgür Ülker’le online söyleşi

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın deneyimli savaş muhabiri Erhan Sevenler’i HİTÜ öğrencileri ile buluşturan Serkan Tuluk, Özgür Ülker söyleşisinin de 27 Aralık 2020 Pazar günü saat 22.00’de Zoom üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özgür Ülker hakkında bilgi de veren Tuluk, “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Fotoğraf bölümü mezunu olan Özgür Ülker, üniversite yıllarında Şair Sunay Akın’ın çıraklığını yapmış, aynı zamanda İstanbul Oyuncak Müzesi kuruluş çalışmalarını yönetmiştir. Kendisi şaire çıraklık edip şiirle de uğraştı için çalışmalarını şu biçimde ifade etmektedir.

Fotoğraf dünyasının çeşitli alanlarında başarılı projelere imza atmıştır. Tarkan gibi bir çok ünlünün yanısıra reklam ve moda fotoğrafları da üreten fotoğrafçı, Jazz müzisyenlerinin fotoğraflarını çekerken farklı bir nefes aldığının farkına varmış, “Tıpkı, müzisyenlerin doğaçlamaları gibi zihinsel tasarımdan uzak bir fotoğraf çekmek beni çok daha mutlu etti’’ diyerek duygularını ifade etmiştir. Belki de bu duygular O’nun uzunca bir süre sahne fotoğrafçısı olarak çalışmasına da sebep olmuştur. Erkan Oğur, Nil Karaibrahimgil gibi sanatçıların da bir dönem fotoğrafçısı olan Özgür Ülker, reklam ve moda fotoğrafçılığının yanında eğitmenlik ve Sanat Danışmanlığı alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Özgür Ülker’in kendi fotoğraf serüveni paylaşacağı sohbete katılmak isteyenler [email protected] adresine mail atarak giriş için şifre alabilir.

(Haber Merkezi)