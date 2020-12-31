Özgür Sakallı genç yaşta vefat etti
Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden Cafer Sakallı’nın oğlu Özgür Sakallı (43), hayatını kaybetti.
Güncel 31.12.2020, 17:54 31.12.2020, 18:00
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Almanya’da yaşayan Nezaket – Cafer Sakallı çiftinin oğulları Özgür Sakallı, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata veda etti. Sakallı’nın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi 4 Ocak 2021 Pazartesi akşamı uçakla Türkiye’ye getirilecek, 5 Ocak 2020 Salı günü ise merkeze bağlı Körücek Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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