Son Dakika

Özgür Sakallı genç yaşta vefat etti

Çorum’un Mecitözü İlçesi Körücek Köyü’nden Cafer Sakallı’nın oğlu Özgür Sakallı (43), hayatını kaybetti.

Güncel 31.12.2020, 17:54 31.12.2020, 18:00
63
Özgür Sakallı genç yaşta vefat etti

Almanya’da yaşayan Nezaket – Cafer Sakallı çiftinin oğulları Özgür Sakallı, rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta hayata veda etti. Sakallı’nın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi 4 Ocak 2021 Pazartesi akşamı uçakla Türkiye’ye getirilecek, 5 Ocak 2020 Salı günü ise merkeze bağlı Körücek Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:57
Öğle 12:48
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@