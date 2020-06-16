Özgür Kılıç yeniden İMO’da

Özgür Kılıç, göreve gelmesi üzerine yayınladığı mesajında, “Çorum İnşaat Mühendisleri Odası’nda tekrar görev alıyor olmaktan gurur duyuyorum.

Beni ve Yönetim Kurulumu onurlandırdıkları için Sayın Genel Başkanıma, Ankara Şube Başkanıma, Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Çorum İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliği Yönetim Kurulu Özgür Kılıç, Gürkan Akoğlu, Hakan Duman, Arif Can Akbal ve Mehmet Karataş’tan oluşuyor. (Haber Merkezi)