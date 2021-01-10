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“Özgür basın, güçlü demokrasi demektir”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, basının, vatandaşın gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili olarak çağdaş demokrasilerin en temel unsurlarından birisi olduğunu vurgulayarak, “Demokrasilerde basının ‘milletin sesi’ olma sorumluluğunu yerine getirebilmesi için olmazsa olmaz koşul ise basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, gerçekleri öğrenme hakkıdır. Bu hakkın kullanılması, basın camiasının hiçbir baskı, tehdit, yönlendirme, sansür ve cezalandırma altında kalmadan görevini en iyi şekilde yerine getirmesiyle gerçekleşir” dedi.

Güncel 10.01.2021, 18:56
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“Özgür basın, güçlü demokrasi demektir”

CHP İl Başkanı Tahtasız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaparak tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizen Tahtasız, gazeteciliğin suç olmadığını, halkın özgür bir şekilde bilgilendirilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti. (Haber Merkezi) kliyor.

(Haber Merkezi)

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