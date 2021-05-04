“Özgür basın, demokratik toplumun vazgeçilmezi”

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Beyaz, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün bir ülkede iç hukuk kurallarında kabul edilmesinin yeterli güvence sağlayamayacağı düşüncesiyle uluslararası metinlere geçtiğini ve uluslararası anlaşmalara konu olduğunu belirtti.

İktidarların Covid 19 salgınıyla mücadele ederken hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, basın ve düşünceyi ifade özgürlüklerine de bağlı kalmak zorunda olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İktidar ile ortaklarının kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren gazeteciler, hedef gösterilmekte, evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırıya uğramakta, saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilmektedir.

Bir ülkede basın özgürlüğü olup olmadığı ile ilgili çeşitli hükümet-dışı örgütlerin farklı kriterlere göre değerlendirmeleri vardır.

Basın özgürlüğü; gazetecilerin, sorumluluk alarak üstlendiği toplumsal bir görevdir ve bu görevin engellenmesi, hem evrensel hukuk ilkeleri hem de ulusal hukuk düzenlemeleri kapsamında suçtur. Bu çerçevede üç gün önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan, ses ve görüntü alınmasını engellemeye yönelik genelge, tartışmasız hukuk dışıdır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni açıkladı. Aralık ayı ortasından Ocak ayı sonuna kadarki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı. 2021 endeksinde Türkiye, 2020'ye göre bir sıra yükselerek 180 ülke arasında 153'üncü oldu.

Endeksin ilk kez yayımlandığı 2002 yılında 99'uncu sırada yer alan Türkiye, 2016'da 151, 2017'de 155, 2018 ve 2019'da 157, 2020'de ise 154'üncü sırada gösterilmişti.

Tüm olumsuz koşullara karşın, mesleklerinin gerçek ruhuna kendilerini adamış olan gazeteciler, yaşam koşullarını ve özgürlüklerini tehlikeye atarak basın özgürlüğü önündeki engellerin ve sınırlamaların tümüyle ortadan kalkacağı, haberin serbest dolaşımının sağlanacağı güne kadar Türkiye’deki mücadelelerini sürdüreceklerdir. Eğitim Sen olarak mesleğini onuruyla, evrensel ilkelerle yapmaya devam eden tüm gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutluyor, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.” (Haber Merkezi)