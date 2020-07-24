“Özgür basın, demokrasi ve insan haklarının teminatıdır”

AKP’nin iktidarda bulunduğu 18 yılda en az 721 gazetecinin tutuklandığını bildiren Tahtasız, Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 50.02 puanla 154. sırada yer aldığına dikkati çekti. Bu koşullar altında basın özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, “Bir yandan AKP’ye biat etmeyen binlerce gazeteci işten atılırken diğer yandan çalışmaya çalışan gazeteciler de haklarındaki soruşturmalar, davalar, gözaltı-tutuklamalarla ve yayın yasakları ile uğraşmaktadır. Artık ülkemizde haberleri editörlerden, haber müdürlerinden önce ‘yargılanır mıyız?’ endişesi yüzünden hukukçular, avukatlar okumaktadır” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç basındır. Bir ülkede demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi ancak ve ancak basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Basın özgürlüğü, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerinden taviz vermeden, hiçbir baskı, tehdit ve sansüre maruz kalmadan gazetecilerin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesidir. Basının özgür olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne de insan haklarından söz etmek mümkün olmaz.

Bir ülkede basın ne kadar özgürse, demokrasi de o kadar güçlü olacaktır. Ancak bugün Türkiye’de, ne yazık ki basın ve medya ciddi zorluklar yaşamaktadır. Gazeteciler ve ifade özgürlüğünü savunanlar, haksız gerekçelerle demir parmaklıklar ardına kapatılmış, halkın haber alma özgürlüğü elinden alınmıştır. Ülkemiz, ne yazık ki günümüzde gazeteciler için en büyük hapishane olarak anılmaktadır. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada yer alan ülkemizde, bu vahim tablo durumu net olarak ortaya koymaktadır. Basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olarak kutlanması gereken 24 Temmuz’u ne yazık ki bayram havasında kutlayamıyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığı, sansürlenmediği, basın emekçilerinin fikirlerinden dolayı hapse atılmadığı, hedef gösterilmediği, işsiz kalmadığı, kamuoyuna haber ulaştırmak için zorlu koşullar altında her şartta büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerinin hak ettiği değere kavuştuğunu bir ülke umudu ve özlemi ile değerli basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı kutluyorum”

(Haber Merkezi)