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Özgür ailesinin acı günü

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nin tanınmış esnaflarından Özgür Kuruyemiş sahipleri Nesimi ve Zeki Özgür'ün anneleri, Coşkun, Selçuk ve Eren Özgür'ün babaanneleri Gülbiyaz Özgür vefat etti.

Güncel 08.12.2020, 01:00
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Özgür ailesinin acı günü

Bir süredir Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 83 yaşındaki Gülbiyaz Özgür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haydar Karayünlü’nün de kayınvalidesi olan Gülbiyaz Özgür bugün saat 11.30’da Sungurlu Ulucami’deki namazın ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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