“Özgün ve başarılı eğitim modelleri derhal boğuldu”

ÇORUM HABER Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, cumhuriyet tarihinde son derece özgün ve başarılı eğitim-öğretim modellerinin hayata geçirildiğini, ancak bunların, sanki ülkenin gelişmesine engel olmak isteyen gizli eller tarafından kısa sürede boğulduğunu, yok edildiğini söyledi.

Yolyapar, geçen hafta içinde Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar’la birlikte gerçekleştirdiği “Çorum Güncesi” programında, bayram trafiğinde yaşanan can kayıplarına değinirken, “Her alanda olduğu gibi trafikte de, kuralsızlığı özgürlük zannediyoruz. Oysa, özgürlükleri güvence altına alan demokrasi, tam bir kurallar rejimidir” ifadesini kullandı.

Meltem Çınar’ın gündeme getirmesi üzerine, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Hitit Festivali’ni yeniden düzenleme kararını büyük memnuniyetle karşıladığını belirten Mehmet Yolyapar, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da, “Acaba canlarını sıkmış olur muyum?” diye bir kaygıya kapılmadan, Çorum’un tüm sorunlarını ve taleplerini üst yöneticilere ilettiğini, takipçisi olduğunu ve bu bakımdan kamuoyunda takdir topladığını kaydetti.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk’e başarı dileklerini iletirken de, “Büyük Çorum” için üniversite öğrenci sayısını 50 bin olarak hedeflediklerini hatırlatarak, “Açılacak yeni branşlarla, Çorum iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda ara teknik elemanlar yetiştirilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Yolyapar, Türkiye’nin eğitim konusunda doğru modeller bulduğunu, ancak bunları koruyup yaşatmakta başarılı olamadığını anlatarak, “Köy enstitüleri ve 1960’lı-70’li yıllardaki mesleki eğitim sistemi son derece doğruydu. Günümüzün pek çok sanayici ve işadamı, o dönemin sanat enstitülerinden, en başarılı eğitimcileri de yine o dönemin öğretmen okullarından çıktı. İlkokuldan sonra İngilizce öğretime başlanan Anadolu liseleri de çok başarılı bir modeldi. Ama sanki, ‘hay aksi, bu model doğru çıktı’ dercesine hemen yok etme yoluna gittik.” diye konuştu.(haber Merkezi)