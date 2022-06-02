“Özgün bir kimlikle dünyaya ve geleceğe açılmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin seramik, cam ve çimento sektörlerindeki ihracat başarısında önemli bir yer tutan tasarım gücünün gelişmesine katkı sunmak üzere Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından üçüncüsü düzenlenen XONE Design programında ödüller sahiplerini buldu.

Seramik, cam, çimento sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların XONE Design Award, profesyoneller ve öğrencilerin ise XONE Design Competition kategorisinde katıldığı programın kapanış töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da törene video mesaj gönderdi.

ÖZGÜN KİMLİK

Yarattıkları katma değer açısından Türkiye’nin en önemli sanayi kolları arasında yer alan seramik, cam ve çimento sektörlerinin başarısında tasarımın önemine dikkat çeken ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz, “Bu üç sektörümüz üretim ve tasarımdaki gücümüz sayesinde ülkemizin katma değeri yüksek ihracatına büyük katkı sunuyor. Türk tasarımları hepimiz için övünç kaynağı olurken, geçmiş yıllarda ihracat gerçekleştiremediğimiz ülkelerde dahi pazar payımızın artmasını sağlıyor. İki binin üzerinde üyesi bulunan, tek ve koordinatör ihracatçı birliği olarak, tasarımlarımızı geleceğe ve dünyaya özgün bir kimlikle açma stratejimiz doğrultusunda düzenlediğimiz XONE Design ile bu gücümüzü bir kez daha gösterdik” dedi. (Haber Merkezi)

