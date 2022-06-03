Özeşer: “Türk kadınına alenen hakaret edildi”

Cumhurbaşkanı’nın tüm televizyonlarda canlı yayında alenen kullandığı ifadenin açıkça “hakaret” suçunu teşkil ettiğinin Yargıtay’ın Yerleşik İçtihatlarında sabit olduğunu belirten Özeşer, “Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bu eylemi ile Anayasamızın 103.maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanı yemini de ihlal etmiştir” dedi.

Türk kadınları adına ve tüm kadınlar adına toplumsal ve siyasi vazifeleri gereği Cumhurbaşkanı’nın suç teşkil eden eylemine istinaden Ankara Cumhuriyet Savcılığı nezdinde şikâyette bulunduklarını kaydeden Özeşer, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın “hakaret” suçunu alenen, tüm televizyonlar önünde canlı yayında ve en önemlisi Gazi TBMM çatısı altında işlemiş olmasının ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirilmesi, mübrez eylem ile hukuki dayanağını T.C. anayasasından alan “Cumhurbaşkanı yemininin ihlal edilmiş olmasının” da soruşturulması talepli olarak şikayet dilekçemizi Sayın Cumhuriyet Savcılığımıza arz ettik.

Bağımsız Türk yargısının, şikayetimize istinaden hukukun gereklerini eksiksiz ve adil bir şekilde yapacağına, failin siyasi kimliğinden etkilenmeksizin başta Anayasamız olmak üzere kanunlarımızın emirlerini yerine getireceğine olan inancımız tamdır.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı olarak bizler de başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” (Haber Merkezi)