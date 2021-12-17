Flaş HaberAsgari ücret 4 bin 250 lira oldu
Özer Genç özlemle anılıyor
Güncel 17.12.2021, 00:01
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Ali Özer Genç’in genç yaşta kaybı, Çorum’da tanıyan herkesi üzüntüye boğmuştu. Bugün, aramızdan ayrılışının 4. yıldönümünde Özer Genç’i rahmetle ve özlemle anıyoruz.
Annesi, CHP eski İl Başkanı Şengül Genç ile ablası Nil Yeşim Genç, Özer Genç’in adını, yazlıklarının bulunduğu Samsun Atakum’da yaptırdıkları çeşmede yaşatıyorlar.
(Haber Merkezi)
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