Özel Ultrason Kliniği hizmete girdi 

Radyoloji Uzmanı Dr. Şahin Akça’nın Özel Ultrason Kliniği, İnönü Caddesi’nde, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında hizmete açıldı.

Dr.Şahin Akça, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Numune Hastanesi’nde Radyoloji ihtisasını yaptı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yıl, Çorum Özel Hastanesi’nde 3 yıl görev yaptı.

Dr. Akça, bundan böyle özel kliniğinde hastalara hizmet verecek.

(Uğur GÖRKEM)