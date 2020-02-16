Özel Pınar’ın sınavı ilgi gördü

Özel Pınar Koleji’nin haftasonu düzenlediği kabul sınavına öğrenciler ve velileri büyük ilgi gösterdi. Eğitimlerine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfta devam eden öğrencilerin katıldığı sınav, Pınar Eğitim Kurumları Binevler Kampüsü’nde yapıldı. Sınav süresince kampüste ikramlarla ağırlanan veliler, bekleme salonları ve okul bahçesinde çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Sınavla ilgili bilgi veren Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, sınava Bin 600 öğrencinin katıldığını açıkladı. “Ayrıcalıklı Eğitim ile Tanışın” diye konuşarak Çorum’un ilk özel okulunun 28 yıllık tecrübesiyle birlikte Çorumluların hizmetinde olmaya devam ettiğini anlatan Alpoğlu, “Pınar Koleji’nin kaliteli, güvenilir eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen veli ve öğrenciler, düzenlediğimiz ‘Kabul Sınavı’ sonuçlarına göre yüzde 100’e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Çorum’un ayrıcalıklı eğitimi ile tanışacaklar” dedi.

Sınava gösterilen ilgi ve yoğun katılımdan duydukları memnuniyetini dile getiren Alpoğlu, tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.

sonuçlarının önümüzdeki günlerde Pınar Koleji’nin resmi internet sayfasından ilan edileceği de bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)