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Özel Pınar’da karne sevinci

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ilimizin gözde okullarından Özel Pınar Koleji’nde de karnelerini alıp bir üst sınıfa geçen öğrenciler büyük heyecan yaşadılar.

Özel Pınar’da karne sevinci

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ilimizin gözde okullarından Özel Pınar Koleji’nde de karnelerini alıp bir üst sınıfa geçen öğrenciler büyük heyecan yaşadılar.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:52
Özel Pınar’da karne sevinci

Velilerin de katılımıyla gerçekleşen karne töreninde, başarılarını belgelendirerek karneleri alan ve yaz tatilin sevincini birlikte yaşayan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, velilere öğrencilere emeklerinden, kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin iyi bir tatili hak ettiklerini, aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek bol bol kitap okumalarını da isteyen Alpoğlu, aynı zamanda yeni dönemde “Teknoloji İnavasyon Koleji” açacaklarını, %100 eğitim bursunu devletin karşılayacağını da vurguladı.

(Haber Merkezi)

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