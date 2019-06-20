Özel Pınar’da karne sevinci

Velilerin de katılımıyla gerçekleşen karne töreninde, başarılarını belgelendirerek karneleri alan ve yaz tatilin sevincini birlikte yaşayan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu, velilere öğrencilere emeklerinden, kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öğrencilerin iyi bir tatili hak ettiklerini, aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek bol bol kitap okumalarını da isteyen Alpoğlu, aynı zamanda yeni dönemde “Teknoloji İnavasyon Koleji” açacaklarını, %100 eğitim bursunu devletin karşılayacağını da vurguladı.

(Haber Merkezi)