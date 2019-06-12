Özel Pınar, Teknoloji ve İnovasyon Koleji açıyor

Kurdele kesiminden önce konuşma yapan Özel Pınar Eğitim Kurumları Genel koordinatörü Kazım Alpoğlu yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve yeni açacakları Teknoloji ve İnovasyon Koleji’nin müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile ücretsiz olacak yeni kolejin tüm öğrencilere hitap edeceğini belirten Alpoğlu, “Çorum’un güzide eğitim kurumu Pınar Koleji bu sene yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bulunduğumuz binada sağlık kolejinden sonra Teknolo9ji ve İnovasyon Koleji de açıyoruz. Yüzyılın mesleğine öğrencileri hazırlamak amaçlı açıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim desteğiyle ücretsiz olarak yararlanacağı bir bölüm olacak. Endüstiriyrl tasarımla ilgili çok iyi bir eğitim alacaklar. Eğer liseye geçecek öğrencilerininiz varsa bilgilendirmenizi tavsiye ediyorum. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kurdele kesimin ardından serginin gezilmesiyle program son buldu.

(Esra ESEN)