Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
248.537
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3580
EURO
6.5356

Özel Pınar, Teknoloji ve İnovasyon Koleji açıyor

Özel Pınar Koleji okul içinde yıl sonu sergisi açtı. Çeşitli tabloların ve geri dönüşüm ürünlerinin sanat eserine dönüştürüldüğü sergiye sanatsever öğretmenlerin ve velilerin ilgisi yoğun oldu.

Özel Pınar, Teknoloji ve İnovasyon Koleji açıyor

Özel Pınar Koleji okul içinde yıl sonu sergisi açtı. Çeşitli tabloların ve geri dönüşüm ürünlerinin sanat eserine dönüştürüldüğü sergiye sanatsever öğretmenlerin ve velilerin ilgisi yoğun oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:10
Özel Pınar, Teknoloji ve İnovasyon Koleji açıyor

Kurdele kesiminden önce konuşma yapan Özel Pınar Eğitim Kurumları Genel koordinatörü Kazım Alpoğlu yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve yeni açacakları Teknoloji ve İnovasyon Koleji’nin müjdesini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile ücretsiz olacak yeni kolejin tüm öğrencilere hitap edeceğini belirten Alpoğlu, “Çorum’un güzide eğitim kurumu Pınar Koleji bu sene yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bulunduğumuz binada sağlık kolejinden sonra Teknolo9ji ve İnovasyon Koleji de açıyoruz. Yüzyılın mesleğine öğrencileri hazırlamak amaçlı açıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim desteğiyle ücretsiz olarak yararlanacağı bir bölüm olacak. Endüstiriyrl tasarımla ilgili çok iyi bir eğitim alacaklar. Eğer liseye geçecek öğrencilerininiz varsa bilgilendirmenizi tavsiye ediyorum. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kurdele kesimin ardından serginin gezilmesiyle program son buldu.

(Esra ESEN)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
Süper Loto'dan süper ikramiye
Süper Loto'dan süper ikramiye
Hikmet Coşkun toprağa verildi
Hikmet Coşkun toprağa verildi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim