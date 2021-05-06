Özel Pınar Koleji’nden Rektör Öztürk’e ziyaret

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk, Özel Pınar Koleji’nde kısa bir süre önce müdürlük görevlerine yeni başlayan Hasan Tay, İsmail Madan ve Ahmet Kığılı’dan oluşan okul heyeti makamında ağırladı. Ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Öztürk, Pınar Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren okul ve kursların müdürleri ile çeşitli konularda işbirliği hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda Özel Pınar Koleji yöneticileri ve Rektör Öztürk karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdim etti.

(Uğur GÖRKEM)

