Özel Pınar Koleji’nden Müftü Biçer’e ziyaret

Çorum’un gözde eğitim kurumlarından olan Özel Pınar Koleji yöneticileri, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Biçer, Özel Pınar Koleji’nde kısa bir süre önce müdürlük görevlerine yeni başlayan Hasan Tay ve İsmail Madan’dan oluşan okul heyeti makamında ağırladı. Müftü Biçer ve heyet eğitim-öğretim hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Ziyaret sonunda Özel Pınar Koleji yöneticileri, Müftü Biçer’e hediye takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

