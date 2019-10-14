“Özel okullara aktarılan ödenek devlet okullarına verilmedi”

Eğitimin gerici ve ırkçı şekilde inşa edilmesine 15 Temmuz’dan sonra daha da ağırlık verildiğini iddia eden Aytekin, eğitim için yıllardır ödenek talep edildiğini ancak hükümetin bütçenin yetersiz olduğunu iddia ederek ödenek vermediğini lakin paranın teşvik adı altında özel okullara aktarıldığını herkesin bildiğini anlattı.

Eğitimdeki siyaset ve ekonomik nedenlerden dolayı yoksul aile çocuklarının giderek eğitimden uzaklaştığını anlatan Feray Aytekin, AK Parti politikalarının ya örgün eğitim dışına çıkma ya da çocuk işçiliğini dayattığını söyledi. Torba yasa ile birlikte meslek okullarındaki öğrencilerin 1 gün eğitim göreceğini 4 gün ise organize sanayide çalışacağını anlatan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin, torba yasa ile devletin suç işlediğini kaydetti. Bu durumun öğrenciyi sermayenin eline bırakmak anlamına geldiğini ifade eden Aytekin, özel okullardaki teşvikin kalkacağının söylendiğini ancak bakıldığında teşvikin artırılarak devam ettiğinin görüldüğünü söyledi.

Bütün ortaokulların imam hatibe döndürüldüğünü anlatan Aytekin, imam hatiplerin isimlerinin önüne sanat okulu ya da başka bir ibare konularak cazip hale getirilmek istendiğini anlattı.

Aytekin, faşist ve gerici bir iktidarın, eğitim, kültür ve sanatta iktidar olmasının mümkün olmadığını söyledi.

(Erkan BAYATLI)