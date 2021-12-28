Özel öğrencilerin topluma kazandırılması için proje
Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Haydi Oynayalım, Birlikte Kaynaşalım” başlığı altındaki proje, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce destek kapsamına alındı.
Dernek Başkanı Hasan Özer Gökmen, projenin onaylanması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak başta olmak üzere tüm katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Proje, özel gereksinimli öğrencilerin, akran, aile, öğretmen ve toplum tutumlarından olumlu etkilenmesi ve uygulanacak teknoloji destekli kapsayıcı eğitim modeli ile akademik, sosyal, motor ve bilişsel becerilerinin artırılmasını amaçlıyor.
Proje, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, özel eğitim öğretmenleri Eren Şahin, Ahmet Onur Öz ve Yasemin Keyvan öncülüğünde yürütülecek. Proje koordinatörlüğünü ise Doç.Dr. Hürrem Özdurak Sıngın üstlenecek.
Hasan Özer Gökmen, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Klütür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’e işbirliklerinden dolayı teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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