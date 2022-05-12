Özel öğrencilerin gösterisi beğenildi

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu’nca program düzenlendi. AHL Park AVM’de düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, öğretmenler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Armutçu, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 12’sini engellilerin oluşturduğunu hatırlattı.

Armutçu, hafta boyunca engellilerin sorunları, topluma kazandırılmalarıyla ilgili toplantılar ve seminerler düzenlenerek, engellilerin fark edilmelerinin sağlandığını belirtti.

Özel öğrencilerin gösterileri ve hazırladıkları sergi büyük beğeni topladı.

(Nurdan AKBAŞ)

