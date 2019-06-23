Özel öğrencilere özel yaz kursu

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engellilerin kendilerini geliştirmesi, hayatın her alanında var olmaları ve aynı zamanda engellilerin ailelerine destek olabilmeleri için yaz kursları hayata geçirildi.

Yaz kurslarına “Aşçılık-Pastacılık, Bilgisayar, Seramik, Çini, Dikiş-Nakış, El Sanatları, Müzik, Spor, Kuran-ı Kerim, Ebru Kursu, Ahşap Süsleme, Atletizm, Dekoratif tablo yapımı, Keçe Aksesuar” branşlarında toplam 205 engelli vatandaş katılıyor.

Yaz kurslarına katılan özel öğrenciler, özel donanımlı servis araçlarıyla evlerinden alınıp kurs bitiminde yine ücretsiz olarak evlerine bırakılıyor. Yaz kursları 29 Ağustos'ta sona erecek.

(Haber Merkezi)