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Özel öğrencilere “ödül” kutlaması

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ülke genelinde 10 bin okul ve 120 bin eser arasından sıyrılarak ödül almaya hak kazanan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu kutladı.

Özel öğrencilere “ödül” kutlaması

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, ülke genelinde 10 bin okul ve 120 bin eser arasından sıyrılarak ödül almaya hak kazanan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu kutladı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 19:53
Özel öğrencilere “ödül” kutlaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği “Sıfır Atık” proje yarışmasında Çorum Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu hazırladığı proje ile10 bin okulun katıldığı 120 bin eser içerisinden ödül almaya hak kazandı. Öğrenciler ödüllerini Ankara'daki törende Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın elinden aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek yaptıkları proje ile ödül alan öğrencilere kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Yakup Sarı, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Sarı ayrıca öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

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