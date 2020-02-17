Özel öğrencilerden gururlandıran başarı

Öğrenciler, ödüllerini Ankara’da düzenlenen törenle Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’dan aldılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Can Fırat Şahin, “Okulumuzda eğitim gören özel eğitim öğrencilerini sportif, sanatsal, sosyal, her alanda topluma kazandırma adına okul öğretmenlerimizle birlikte büyük bir çaba ve gayretin içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Ben bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Sıfır Atık Projesi Resim Yarışması’nda öğrencilerimize rehberlik eden, görsel sanatsal öğretmenlerimiz Güler Gök hanımefendiye ve Dursun Özbolat beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca öğrencilerimiz Merve Özlü ve Enes Borucu’yu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)