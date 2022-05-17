“Özel” öğrencilerden geri dönüşüm sergisi

Özel bireylerin eserlerinin sergilendiği sergiye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediyesi Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Gülabibey Muhtarı Hasan Benli, esnaf odalarının başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Sabriye Esen ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın birer konuşma yaptığı etkinlikte açılış kurdelesi kesilen geri dönüşüm sergisi gezildi.

(Haber Merkezi)

