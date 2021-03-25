Özel öğrencilerden Çanakkale Türküsü

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü nedeniyle özel eğitim öğrencileri Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. 18 ilin katılımı ile hazırlanan klip için Çorum’dan da Kale Özel Uygulama öğrencileri kamera karşısına geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 18 ilden 18 müzik öğretmeni ve özel eğitim öğrencilerinin katılımı ile Çanakkale türküsü klibi hazırlıyor. Projeye Çorum Kale Özel Uygulama Okulu’ndan Müzik Öğretmeni Havva Dilek Ardık ve özel eğitim öğrencileri de katılıyor. Millet Bahçesi’nde kamera karşına geçen Müzik Öğretmeni Havva Dilek Ardık ve öğrenciler, Çanakkale Türküsü’ne ses verdi.

Kale Özel Uygulama Okulu’ndan Müzik Öğretmeni Havva Dilek Ardık, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı proje ile özel eğitim öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Ardık, “Özel eğitim öğrencilerinin de toplumda var oldukları ve farklı alanlarda başarı gösterebileceklerini ortaya koymak için iki öğrencimizle projeye katıldık” dedi.

(Haber Merkezi)

