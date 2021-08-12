Özel öğrencilerden Akpay ve Gelgör’e anlamlı hediye

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini makamlarında misafir etti.

Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan bu yıl mezun olan özel öğrenciler ilk olarak Kaymakam Ayhan Akpay’ı ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve öğretmenleri eşliğinde yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Akpay öğrencilerin okullarından başarıyla mezun olmalarını kutlayarak onlarla bir süre sohbet etti. Ziyarette öğrenciler kendi yaptıkları ebru çalışmasını Akpay’a hediye etti.

Özel öğrenciler daha sonra ise Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti. Mezuniyet törenlerine katılan Başkan Ahmet Gelgör’e teşekkür eden öğrenciler kendi yaptıkları tabloyu ona da hediye etti. Ziyaret için teşekkür eden Başkan Gelgör, “Özel öğrencilerimize teşekkür ediyor, mutluluklar diliyorum. Biz de her daim Özel Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocuklarımızın yanında olacağız” dedi.(Eray UZUN)

