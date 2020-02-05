Özel öğrenciler genç girişimcilerle buluştu

Etkinlikte özel öğrencilere B. T. Y. Öğretmeni Mustafa Uçar ile Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri eşlik etti. TOBB Çorum İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve kurul üyeleri Mustafa Şirin ve Kenan Çabuk’un misafiri olan öğrenciler Guga Cafe’de ağırlandı. TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltı eşliğinde sohbet eden özel öğrenciler etkinlik için teşekkürlerini ilettiler.

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Ayşenur Maral Yıldız, dönem sonunda böyle bir etkinliğe vesile oldukları için TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve üyelerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin özel öğrencilerin sosyal alanda kendilerini ifade becerilerini kazanmaları anlamında faydalı olduğunu kaydetti.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Çabuk ve üyeleri de böyle bir fırsatın oluşmasına vesile olan okul öğretmenleri ve öğrencilere teşekkür etti. Çabuk ve beraberindeki heyet ayrıca bu tür etkinliklerde her zaman özel öğrencilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdiler.

Kahvaltının ardından özel öğrenciler ve öğretmenler MB Sinema’da “Rafadan Tayfa Göbeklitepe” isimli filmi izleyerek tarihin başlangıç noktasına yolculuk etmiş oldular.

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Ayşenur Maral Yıldız, filmin izlenmesinde ilgi ve alakalarından dolayı MB Sinema yetkililerine de teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)