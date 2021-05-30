Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi “telafi eğitimi”ne hazır

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Üzel, Haziran ayında başlayacak olan telafi eğitimlerine hazır olduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları doğrultusunda Özel Mustafa Şimşek Anadolu Lisesi olarak güçlü kadroları ile ilimizdeki tüm öğrencilerin temel derslerden kazanımları tamamlamak, sosyal aktivitelerle sosyal hayata uyumlarını yeniden kazandırmak konusunda ücretsiz takviye eğitimlerine hazır olduklarını vurgulayan Mustafa Üzel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir dönüşümden geçtiğimiz bu süreçteki belirsizlikler sizlerde kaygı ve endişe yaratmış olabilir. Bu farklılıklar nedeniyle eksik kalmış, gelecekle ilgili güvensiz hissetmiş olabilirsiniz. İşte tam bu nokta da; sorup, sorgulayan, düşünüp, eleştiren, ileriyi bugünden görüp, tasarlayan, yaptığı her işten zevk alıp, ülkemizin ve insanlığın geleceğinde olumlu manada katkı sağlayacak, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa eden, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket eden, vatanına, milletine bağlı bir nesil yetiştirme gayretinde okulumuz ilimiz genelinde eğitime katkı için; hangi okuldan olursa olsun ücretsiz olarak eksiklerini tamamlamak için ücretsiz olarak; 9.,10. ve 11. Sınıflara devam eden öğrencileri telafi eğitimine beklemektedir.

Öğretmenler, öğrencilerimizin özgüvenli, akademik olarak başarılı ve en iyi şekilde yolunu çizmiş genç yetişkinler olması yolundaki öğrenme yolculuğunda onlara rehberlik etmek için burada bulunmaktadırlar. Bu konudaki ilgi ve destek öğrencilerimizin yaşına ve kişisel gereksinimlerine uygun olacak şekilde sağlanmaktadır”

(Haber Merkezi)

