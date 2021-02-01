“Özel iletişim vergisine gelen zam, milyonlarca öğrenciye haksızlıktır”

Köse, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde pandemi sebebiyle, yaklaşık 1 senedir başta okullar olmak üzere, iş yerlerinin kapalı olması, milyonlarca insanın dijital ortamdan işlerini, eğitimlerini yürütmesine neden olmuştur. Hal böyle iken pandemi döneminde iletişim vergisine yüzde 33.33 oranında zam yapılarak, verginin yüzde 7,5’dan yüzde 10’a çıkartılması tüketiciler için büyük bir haksızlık doğurmuştur.

İnsanlar birebir iletişim kısıtlaması yaşarken, eğitimlerini dijital ortamda sağlamaya çalışırken ve birçok işyeri dijital ortamda hizmet vermeye çalışırken, özel iletişim vergisine zam yapmak akılla, mantıkla bağdaşmamaktadır.

Milyonlarca öğrenci şu anda dijital ortamda eğitim görürken, hem öğrenciler, hem veliler mağdur olurken, vatandaş özel iletişim vergisinin arttırılmasını değil, tamamen kaldırılmasını beklemektedir.

Pandemi döneminde, iletişim vergi zammı yapılması, başta milyonlarca öğrenci olmak üzere, işsiz kalan, işlerini dijital ortamlardan yürüten tüketicilere karşı yapılmış büyük bir haksızlık değil midir?

Özel iletişim vergilerine yapılan zamların tüketicilerin telekomünikasyon hizmetlerine erişimini daha da zorlaştıracağını düşünüyor musunuz?

İnsanlar pandemi döneminde ekonomik yönden büyük sıkıntılar çekerken, milyonlarca öğrenci ücretsiz olarak internete erişim beklerken zam getirmenizin gerekçesi nedir?” (Haber Merkezi)