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Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

Güncel 30.01.2021, 10:45
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Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

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