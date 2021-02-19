“Özel iletişim vergisi kaldırılsın”

Türkiye’nin haberleşme hizmetlerinde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu belirten Adıgüzel, “Özel iletişim vergisi oranı yüzde 7,5’tan yüzde 10’a çıkarıldı. Pandemi koşullarında artan haberleşme giderleri ve vatandaşın üzerinde artan vergi yükü düşünüldüğünde bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Bu vergnin 99 depremi ile geçici olarak hayatımıza girdiğini de hatırlatan Adıgüzel, “Dijitalleşme çağında tüm dünya ucuz ve hızlı internetin yollarını ararken, özellikle de internet kullanımının katlanarak arttığı pandemi döneminde iktidar vatandaşa zam üzerine zam müjdeliyor. Bu zam aslında AKP’nin kendi hedefleri ile çeliştiğini de gösteriyor. Çünkü AKP’nin 2017 tarihli ‘Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)’nda Türkiye’de iletişim ve haberleşmenin üzerindeki vergilerin yüksek olduğundan şikayet ediliyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)