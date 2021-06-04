Özel İdare’ye 6 milyon liralık kredi yetkisi verildi

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde söz konusu kredi yetkisiyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, daha önce Ovasaray’a kurulması planlanan ancak çeşitli nedenlerde iptal edilen güneş enerji santralinin şimdi Kutluca köyü sınırları içerisine kurulacağını belirterek, “Bunun için 8 milyon 250 bin liralık kredi talebinde bulunduk. Ancak bakanlık 6 milyon liralık kredi kullanılmasını uygun gördü” dedi. (Haber Merkezi)

