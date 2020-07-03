“Özel İdare’nin müstakil proje ofisine ihtiyacı yok”

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü toplantısında İl Özel İdaresi’nin hazırladığı dış kaynaklı projeler, bunların durumları, müstakil proje ofisinin olup olmadığı gibi konularda verilen önerge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Kaplan hazırlanan raporu üyelerin bilgisine sundu.

İl Özel İdaresi tarafından 2018-2020 yılları arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulmak üzere toplam 18 proje hazırlandığını belirten Mehmet Kaplan, kurumun bu projelerden 5 tanesinin proje sahibi, 7 tanesinin proje ortağı, 6 tanesinin ise proje iştirakçisi olarak yer aldığını, bu projelerin İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından hazırlandığını açıkladı.

Sunulan 6 projenin tamamlandığını, 2’sinin İl Genel Meclisi’nce ödenek verilmemesi nedeniyle yapılamadığı ve 5 tanesinin ise OKA tarafından kabul edilmediğini ifade eden Kaplan okuduğu raporda şu görüşlere yer verdi: “OKA tarafından kabul edilmeyen projelerin 1’inde İl Özel İdaresi proje sahibi, 1’inde proje ortağı, 3’ünde ise proje iştirakçisi konumdadır. Buna göre 2018-220 yılları arasında Hitit Köyü; Bilaller Kültür ve Sanat Merkezi; Dodurga İlçesi Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi: Budaközü Vadisi’nin Turizme Kazandırılması; Tarihi Roma Hamamı’nın Turizme Kazandırılması; Elvançelebi İnanç Turizmi; Yeşil Göl; İsmet Eker Kırsal Yaşam ve Tarım Çiftliği; Çatak Tabiat Parkı’nın Turizme Kazandırılması; Sungurlu OSB Yönetim Binası ile Hizmetimiz Artıyor; Robotik Mekatronik ve Sanayi Uygulamaları Geliştirme; Hattuşa Ayağa Kalkıyor; Karatepe-Kuşçaçimen Yaylası Turizm Altyapısının Geliştirilmesi; Mecitözü Köprübaşı Göleti; Gölünyazı Sulak Alanının Turizme Kazandırılması ve Budakören Şelalesi’nin Alternatif Turizme Kazandırılması projeleri hazırlanmıştır. Kurumun bir proje ofisi bulunmamaktadır. İl Özel İdaresi’nde teknik bilgi ve beceriye sahip yeterli düzeyde personel bulunması nedeniyle proje üretilmesinde sıkıntı yaşanmadığı da tespit edilmiştir. Ayrıca OKA ve benzeri destek kaynaklarının çağrı süreleri ve kriterleri önceden belirlenmemektedir. Çağrı öncesi hazırlanacak projelerin kriterlere uydurulmasının gerek teknik gerekse zaman açısından sürdürülebilir olmayacağından rezerv proje oluşturulmasının rantabl olmaması nedeniyle müstakil bir proje ofisine ihtiyaç duyulmamaktadır”

(Haber Merkezi)