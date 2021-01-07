Özel İdare’nin işyeri ücret tarifelerine zam yapılmadı

Gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 2021 yılı içinde uygulanacak ruhsat ücreti tarifesine ilişkin İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, “İdaremizin hazırlamış olduğu 2021 yılı ücret tarifesine ait liste incelenmiş ancak; 2020 yılı içerisinde dünyada, ülkemizde ve ilimizde korona virüs salgını nedeniyle işyerleri ve esnaflarımız ekonomik zorluklar içerisinde kalmıştır. Çoğu işyeri kapanma aşamasına gelmiş olup, yeni açılacak işyerlerinin önünün açılması ve bu zorluktan çıkılması, yaşanılan zor dönemin esnaflarımızla ve işyerlerimizle ortak olarak atlatılması için 2021 yılı içerisinde yeniden değerlere oranındaki artışın yapılmaması ve 2020 yılına ait işyeri açma ve çalışma ruhsatları kapsamında ruhsatlandırılan işyerlerine ait ücret tarifesinin 2021 yılı ücret tarifesi olarak düzenlenmesi ve uygulanması uygun görülmüştür” denildi.

(Haber Merkezi)