“Özel İdare’nin 2022 yılı yatırım bütçesi 30 milyon”

İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı üçüncü toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde düzenlene oturumla gerçekleşti. Yoklama ve bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda ilk olarak üyeler tarafından verilmesi halinde önerge teklifleri ve gündem dışı konuşmalar yapıldı.

İl Özel İdaresi’nin üyesi olduğu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ( OKA) bünyesinde kabul edilen projeler ve alınan destekler ile yapılan yatırımların durumu ile ilgili verilen önerge incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili konuşmaların ardından ise toplantıda gündem maddelerine geçildi. Buna göre Alaca ilçesi Eskiyapar Köyü kazı alanında kamulaştırılan ancak tapu kaydı yanlışlıkla İl Özel İdaresi adına yapılan alanın tapuda Maliye Hazinesi adına tescili ile ilgili madde onaylanarak kabul edildi.

İlçe Özel İdarelerinin 2021 yılı içinde kullanmadıkları ilköğretim okulları bakım ve onarım giderleri ekonomik kodunda bulunan 7 bin 972 TL’lik ödeneğin Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nün “ilköğretim okulları küçük onarım giderleri” koduna aktarılmasının onaylandığı toplantıda daha sonra ise 2021 yılı mali bütçesinden yılsonu itibariyle kullanılmayacak olan 1 milyon 401 bin TL’lik ödeneğin İl Genel Meclisi’nin aktarma yetkisi olduğu 679 bin 308 TL ödeneğin Vali Konağı kamera sisteminin yenilenmesi, İl Genel Meclisi üyelerinin komisyon ve yolluk ücretleri ile ilçe özel idarelerinin ihtiyaçlarına aktarılması maddesi de okunarak onaylandı.

Onaylanan iki madde hakkında üyelere bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak daha sonra ise 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2022 yılı Performans Planı’na uygun hazırlanan 2022 yılı yatırım bütçesi hakkında üyeleri bilgilendirdi. 2022 yılı yatırım programı bütçesinin 30 milyon TL olarak belirlendiğini anlatan Çıplak, bu bütçeden kanalizasyona 3 milyon 230 bin TL, içmesuyuna 5 milyon 911 bin TL, asfalta 9 milyon 390 bin TL, beton parke işlerine 1 milyon 432 bin 500 TL, sanat yapılarına 330 bin TL, tarımsal sulamaya 4 milyon 450 bin TL, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne 4 milyon 697 bin TL ve diğer yatırımlara da 560 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da İl Özel İdaresi’nin yatırım bütçesinin yıldan yıla arttığına dikkat çekerek 2022 yılı yatırım bütçesini de ilimize ve köylerimize hayırlı olmasını diledi.

Recep Çıplak toplantıda son gündem maddesi olan 2021 bütçesindan harcaması yapılan 16 milyon 757 bin TL için ek bütçe yapılması ile ilgili teklifi hakkında da üyeleri bilgilendirdi. Ek bütçe talebi de üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

