“Özel İdare’nin 2020 yılı bütçesi ile büyük yatırımlar yapmak söz konusu değil”

Meclis üyelerine bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, bu yılki bütçenin önceki yıllara göre dar kapsamlı bir bütçe olduğunu dile getirdi.

2018 yılında yatırım ve çalışma programı için 44,5 milyon; 2019 yılında 19,5 milyon lira tahsis etme imkanı bulmuşken 2020 yılı için bu rakamın 8 milyon civarında olduğunu anlatan Yağlı, bunun en büyük nedeninin köylere yönelik geçmiş yıllarda son derece güzel ve verimli çalışmalar yapılmış olması ve sorunların büyük çoğunluğunun çözülmüş olmasından kaynaklandığını ifade etti. Köylerin içme suyu sorunu, kanalizasyon sorunu, yolların asfaltlanması sorunu ve çocuk oyun gruplarına kadar devasa sorunların çözüldüğünü, artık eskiyen hizmetlerin yenilenmesi çalışmasına dönüldüğünü ifade eden Fehmi Yağlı, “Komşu illerimizin köylerinde henüz hiç bir parke taşı yokken bizim köylerimizin tamamında taş parke döşenmesi bile başlı başına takdire şayan bir çalışma olmuştur. İşte yapılan bu hızlı ve büyük çalışmalar, özel İdarenin kendi öz gelirlerine ek olarak borçlanma yoluyla gerçekleştiğinden o yılların bütçelerinde ki yatırım ve çalışma programlarına ayrılan meblağlarda haliyle büyük olmuştur. 2017 yılına kadar denk bütçe sistemiyle çalışan İl Özel İdaremizin bu yıldan itibaren köylerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına borçlanarak hizmet ve yatırımları artırmanın bedeli olarak borcun ve faizinin geri dönüşüm süreci nedeniyle 2020 yılının dar bütçe şeklinde düzenlenmesine doğal olarak neden olmuştur. Geçmiş yıllarda yapılan borçlanmalar İller Bankası tarafından kaynağında kesildiğinden öteleme gibi müdahale şansımızın da bulunmadığını belirtmek isteriz” dedi.

Komisyon olarak teklif edilen bütçenin yatırım ve çalışma faslını diğer fasıllardan toplamda % 15 bir kesinti yaparak bütçe genel oranlamasında % 20 oranına çıkararak getirdiğini dile getiren Yağlı, önceki yıllarda muhammen bedelleri tespit edilen mülkiyeti özel idareye ait 7,5 milyon liralık taşınmazların satılacağı varsayımı ile yatırım ve çalışma program faslını 27,5 milyon liraya çıkarmak suretiyle de bütçenin hazırlanabileceğini de ifade etti.

Yıl içerisinde gelir artırıcı kaynakların oluşması halinde ek bütçe yaparak ilçelere yatırım çalışmaları yapmanın siyasi kariyere daha uygun olacağı kanaatiyle özel idare çalışmalarını riske etmek istemediklerini söyleyen Fehmi Yağlı, “Komisyon olarak bizler Özel idare Bütçesinin üzerinde çalışmalar yaparken rastgele varsayımlarla hareket etme lüksümüzün olmadığını gördük.

Bizler İl genel meclisi olarak elimizde ki bütçe kaynaklarından ilçelerimizi en adilane bir şekilde yararlandırma gibi çok önemli bir vazifemiz bulunmaktadır. Hak geçirmeden ilimiz genelinde adaletli bir kalkınmanın gerçekleşmesi için her türlü maharetimizi ortaya koyarak bütçe imkanlarımızı dağıtma gayreti içerisinde olduk. Bunun için Özel İdare’nin yatırım ve çalışma programına ayırabildiği bütçesinden nasıl bir adaletli pay yapalım ki vicdanımız rahat olsun. İlçelerimizden seçilerek gelen siz değerli meclis üyelerimizin ortak aklına hitap etsin. Kafalarda soru işaretleri kalmasın. Tüm çabamızın bu hakça paylaşımın gerçekleşmesi için olduğundan hiç birinizin zerre şüphesi olmasın.

Yüz milyon liralık bütçemizin:

%30'u personel üçret ve haklarına ayrılan pay, %25,9'i strateji geliştirme müdürlüğünün uhdesinde bulunan ödemeler için yasa gereği zorunlu ayrılan pay, % 23'si Milli Eğitim yatırımları için yine yasa gereği zorunlu olarak ayrılan pay, %8 civarında doğrudan yatırım ve çalışma programı için ayrılan pay, %8,5 civarı Borç ve faiz ödemeleri için verilen zorunlu pay, % 4,6'sı İlçe Özel idareleri için verilen paylar olmak üzere altı ana bölümden teşekkül etmektedir.

Bütçemizin %34,6 personel ücret ve hakları ile % 8,5 borç ve faizlere verilen payları çıktığımızda artan % 56,9 lik bölümü doğrudan veya dolaylı olarak ilimizin geneli için bir kısmı Valimiz eliyle, bir kısmı Milli Eğitim yatırımlarıyla, bir kısmı da direk bütçede nereye harcanacağı yazılı olmak suretiyle ilimizin menfeatleri doğrultusunda harcanacağını söylemek mümkündür. Aslında daha genel düşündüğümüzde bütçemizin % 8,5 luk borç ve faiz payı harici kalan % 91,5 oranında ki geri kalan payların tamamı bu ilin ekonomisi içerisine yansımaktadır. Personel ödemeleri de netice de ilimizin esnafına dolaylı olarak yansımak suretiyle il ekonomimize katkı sağlamaktadır.

Plan ve Bütçe Komisyonu olarak Özel İdaremizin meclisimizin onayına teklif ettiği, bütçenin %6,5 luk yatırım ve çalışma programı payını yaptığımız çalışma ve istişareler sonucu karşılıklı mutabakatlarla başka kalemlerden kesmek suretiyle % 1,5 civarında daha artırarak bütçe genel pay içerisinde % 8 oranına çıkartmış bulunmaktayız. Ayrılan bu bütçe payını da yukarıda bahsettiğim üzere ilçelerimiz arasında elden geldiğince hakkaniyet içerisinde dağıtmaya çalıştık.

Sizlerin de kabul edeceği üzere bu yıl ki Özel idare bütçemizin yatırım ve çalışma programına ayırdığımız paylarla çok büyük yatırımlar yapmak söz konusu elbette olamaz. Ancak köylerimizin küçük ölçekli acil ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapabileceğimizi rakamlar söylemektedir. Ancak temennimiz odur ki önümüzde ki yıl için Devletimizin Köydes programıyla köylerimizin büyük ölçekli alt yapı sorunlarına çözüm bulabileceğimizi umuyor bütçe çalışmalarımızın ilimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz” şeklinde konuştu. (Erkan BAYATLI)