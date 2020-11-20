Özel İdare’nin 100 milyonluk 2021 bütçesi onaylandı

Çorum İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantılarında bütçe görüşmeleri sürüyor. Özel İdare Sosyal Tesisleri’nde Osman Günay’ın başkanlığında düzenlenen son oturumda İl Özel İdaresi’nin 2021 Mali Yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. Maddesi gereğince ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi.

Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ve üyeler tarafından verilen önergelerin ele alınması ile başlayan toplantıda İl Özel İdaresi’nin 2021 Mali Yılı bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Mehmet Kaplan tarafından okunan rapora göre Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 400 bin TL, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 500 bin TL, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 350 bin TL ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden 100 bin TL olmak üzere 1 milyon 350 bin TL’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesine sulama tesisi yapım gideri olarak eklenmesi; Strateji Geliştirme Müdürlüğü bütçesinden 171 bin 309 TL’nin alınarak AFAD’ın ihtiyaç duyduğu arama kurtarma malzemelerinin alımının yapılması için Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesine aktarılması; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri için ayrılan 2 milyon TL’lik ödeneğin köylerin nüfusları dikkate alınarak Merkez KHGB’ne 427 bin 191 TL, Alaca KHGB’ne 173 bin 118 TL, Bayat KHGB’ne 153 bin 436 TL, Boğazkale KHGB’ne 37 bin 249 TL, Dodurga KHGB’ne 49 bin 655 TL, İskilip KHGB’ne199 bin 551 TL, Kargı KHGB’ne 150 bin 121 TL, Laçin KHGB’ne 49 bin 670 TL, Mecitözü KHGB’ne 160 bin 757 TL, Oğuzlar KHGB’ne 35 bin 643 TL, Ortaköy KHGB’ne 38 bin 359 TL, Osmancık KHGB’ne 215 bin 558 TL, Uğurludağ KHGB’ne 52 bin 220 TL ve Sungurlu KHGB’ne 257 bin 472 TL olarak dağıtılması ile birlikte İl Özel İdaresi’nin 100 milyonluk 2021 Mali Yılı bütçesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildiği vurgulandı.

Raporun okunmasından sonra ise İl Özel İdaresi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29. Maddesi gereğince ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi. Bütçe oylamasında CHP’li üyeler red oyu verirken, diğer İl Genel Meclisi üyelerinin kabul oyu kullandığı gözlendi.

(Haber Merkezi)